韓國國安首長研判朝隨時都可進行核子試驗

中評社香港9月23日電／韓聯社報導，韓國總統室國家安保室長申源湜23日表示，朝鮮很有可能實施第七次核子試驗，且隨時都能進行，時間點包括美國大選前後。



申源湜當天做客韓聯社TV的一檔節目時就朝鮮實施第七次核子試驗的可能性作出如上表述。他說，為實現核彈小型化等技術升級，朝方還需要進行幾次核子試驗。朝方保持只要國務委員會委員長金正恩一聲令下就能隨時進行第七次核子試驗的狀態。但朝方將先衡量戰略利益再敲定具體時間，美國大選前後就是選項之一。對於朝鮮日前公開鈾濃縮設施，他表示，在美國大選政局下此舉意在進一步凸顯朝鮮核威脅，由此引起各方關注。



就在野陣營日前提出“不需要實現韓半島統一”的說法，申源湜表示，部分人士追隨朝方主張，並提出與《憲法》相抵觸的說法，令人深感遺憾。有關說法十分危險，應該摒棄。



曾在文在寅政府擔任首任總統秘書室長的任鍾皙本月19日出席“《九一九平壤共同宣言》發表六週年紀念儀式”併發表主旨演講時提議“不要統一”，並稱韓朝按照客觀現實接受“兩個國家”的現狀。他還提出修改或刪除《憲法》第三條的意見。該條規定，大韓民國領土由韓半島及其附屬島嶼組成。



申源湜就朝鮮連日發起“垃圾氣球”挑釁發出警告，稱朝方行徑拙劣低俗，並敦促朝方立刻停止垃圾氣球挑釁。對於以軍事行動應對朝方垃圾氣球挑釁的可能性，他說，這種應對方式可衍生其他問題，因此待朝方氣球落地之後迅速排查並清除危害因素的現行方法最有效。



至於韓美日合作，申源湜指出，韓美日三國一致認為需要加強安全合作或全方位合作。即便出現政治變化或領導人換人，這種合作趨勢不會變。就三國領導人去年在戴維營會晤並商定的後續峰會事宜，他說，三方正就借多邊國際會議之機舉行三國峰會，還是另行會晤進行協調溝通，年內成行的可能性非常大。