中評深度：蕭旭岑論台灣政局新變化

馬英九文教基金會執行長蕭旭岑（中評社 林艷攝） 中評社香港10月3日電（記者 林艷）馬英九文教基金會執行長蕭旭岑日前接受中評社記者專訪，就台灣政治生態變化、兩岸關係變數、民間交流重要性、美國因素影響以及國民黨角色作用等有關問題進行了詳細剖析。



蕭旭岑，台灣南投縣人，畢業於政治大學新聞研究所碩士，中國國民黨籍，著有《馬英九八年執政回憶錄》一書，曾任“總統府”副秘書長、“總統府”馬習會小組執行長、“總統府”資安會資安長、國民黨發言人、國民黨文傳會主委、國民黨秘書長辦公室主任、中央廣播電台副總台長兼新聞部經理、中國時報政治組副主任兼“國會”線召集人、聯合報新聞記者。



以下是具體訪問內容：



中評社記者：兩岸青年交流是兩岸民間交流的一大重點，您一直致力於這項工作。請問您如何看待民間交流對當前兩岸關係的重要性？



蕭旭岑：我自己生活在台灣的民間，作為一個“本省人”，我的親朋好友、近幾十年來交往的圈子里大部分人也都是“本省人”或“台灣人”。據我的觀察，台灣人對大陸實際上是抱持善意的。遺憾的是，由於民進黨執政，他們透過各種手段，包括媒體操控、民調數據，甚至政治上的手腕，讓台灣民意看似與大陸越來越分離。然而，這並不是真實的情況，這讓我非常著急。我希望告訴大陸同胞，我認識的大部分台灣人都希望看到兩岸更多的交流互動，並且也願意對大陸同胞展現更多的熱情與善意。去年，我們曾邀請北京大學等高校的學生來台訪問，無論他們走到哪裡，都受到了台灣民眾的熱情接待。這些真實的交流活動充分表明，台灣民眾對大陸仍然懷有善意，並希望兩岸能夠建立更深層次的交流。



無論是馬英九基金會，還是馬英九先生本人，包括我自己，我們都希望能促進更多兩岸青年之間的互動。因為我們認為，這不僅有利於兩岸關係，也有利於整個中華民族的未來發展。兩岸關係應回歸它的本來樣貌，讓年輕人可以自由、自然地接觸。我們推動這些活動的目的就是希望兩岸青年能夠建立自然的互動關係，並藉此打破某些政客刻意設置的謠言與障礙。我個人並不擔心會被抹紅，事實上，我們帶著許多年輕人到大陸，親身體驗並洗刷了很多謠言。例如，民進黨一直聲稱大陸落後，去大陸會有危險，會被查手機、遭受盤查，但我們的團隊無論去重慶、廣州、潮汕還是上海，在沒有受到任何特殊禮遇的情況下，也未曾遇到過這些情況。大陸對台灣青年始終敞開雙臂。正所謂“眼見為實”，台灣年輕人回來後自然會告訴身邊的人真相，我們必須為大陸還原一個公道。

