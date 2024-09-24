中日友好與人文交流論壇在東京舉行

中評社北京9月24日電／據新華社報導，由中國人權發展基金會和日中友好會館共同主辦的中日友好與人文交流論壇23日在東京舉行，來自中日兩國近60名專家學者與會。



本屆論壇主題為“百年變局下的中日人文交流”，與會者圍繞“全球化背景下的中日關係”“後疫情時代的中日民間交流”“青年在促進中日人文交流、民心相通中的作用”等議題展開了深入研討。中國駐日本大使館為論壇提供支持。



中國人權發展基金會副秘書長秦亮在致辭中表示，中日友好的根基在民間，中日關係的前途掌握在兩國人民手裡。只要中日雙方秉持正確歷史認知、始終堅持大道同行、積極推動交流互鑒，就能不斷改善兩國交往的社會民意基礎，促進兩國民眾相知相親，將中日和平友好的薪火代代相傳。



日本前駐華大使、日中友好會館會長宮本雄二表示，期望以本屆論壇為契機，開啟新的日中人文對話，增進相互理解。相信隨著類似對話機會的持續增加，必將有力推動兩國間各種問題的解決和雙邊關係的改善。



中國駐日本大使館公使施泳指出，雙方應以兩國領導人重要共識為指引，不斷加強人文交流合作，增進兩國人民理解信任，為賡續中日友好事業輸送有生力量，為中日關係發展夯實民意基礎。



論壇開幕前，中方代表團受邀走訪了日本有關社會組織、高等院校及媒體機構等。