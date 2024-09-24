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日本東電將部分廢棄核燃料運往暫存設施
http://www.CRNTT.com
2024-09-24 14:33:12
中評社北京9月24日電／據央視新聞報導，總台記者獲悉，9月24日，日本東京電力公司開始將柏崎刈羽核電站的69個廢棄核燃料運往位於青森縣的暫存設施內。
據瞭解，因柏崎刈羽核電站第6和第7號機組的儲存池容量接近上限，此次轉移作業旨在緩解其儲存壓力。
目前，柏崎刈羽核電站1至7號機組的總廢棄核燃料數量為13752個，存儲量已達80%，其中第6和第7號機組的存儲量已超過90%。
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