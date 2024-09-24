日本加快網絡信息戰布局

中評社北京9月24日電／據海外網報導，據中國國防報消息，近日，日本防衛省宣布，海上自衛隊計劃設立一個新的“艦隊信息戰司令部”，以提高應對綜合信息戰的能力。此舉既是日本海上自衛隊本輪重大結構調整的組成部分，也是自衛隊強化網絡信息戰布局的最新舉措。



組建信息戰司令部



日本防衛省稱，新設立的“艦隊信息戰司令部”將整合海上自衛隊系統通信隊群、自衛艦隊建制下的艦隊情報群、對潛支援群等具有信息相關職能的機構，強化海上自衛隊綜合信息戰能力。日本海上自衛隊前情報官員吉永健二稱，新司令部將以美國艦隊網絡司令部（美海軍第10艦隊司令部）的職能和組織架構為藍本，除負責搜集分析對手動向外，還擔負更廣泛的信息戰任務，如潛艇聲信號特徵分析、網絡戰、電子戰、C4ISR等。新司令部被視為海上自衛隊的“大腦”。



據報導，新司令部將直屬防衛省，下設作戰情報大隊和網絡防禦大隊，同時整合水文、聲學、電磁等多類型情報偵察與分析力量。該司令部級別與海上自衛隊擬在2025財年成立的水上艦隊司令部相同，司令官可能由來自青森縣睦津市大凑地區司令部的一名上將擔任。日本政府早在2022年發布的《防衛力量整備計劃》中，就宣稱籌組新的綜合信息戰單位。今年5月，日本宣布已與美國和澳大利亞簽署海上信息戰合作備忘錄。



加速推進“網信一體”



近年來，日本自衛隊提出“網信一體”思路，改組指揮管理體制，持續強化網絡戰力量，2024年共斥資2303億日元（約合16.25億美元）推動各項建設。根據日本新版《國家防衛戰略》，加強網絡信息系統的安全，是日本自衛隊當前和未來關注的重點。在網絡攻防思路上，自衛隊已將一次性的風險排除理念轉變為持續的風險管理思維，將全流程、常態化持續分析和評估網絡風險。