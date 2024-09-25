李家超記者會：團結各界推動香港由治及興

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月25日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超9月24日上午在政府總部召開記者會，他介紹了與夏寶龍主任在北京會見的情況，以及大熊貓來港的安排。期間，他還就啟德體育園的整體工作、黃金周來港旅客安排等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：各位早晨。在全城熱烈慶祝國慶75周年的時間，我今日很高興宣布，由中央政府向香港特區送贈的兩隻大熊貓將於後日，即九月二十六日星期四到達香港，成為我們的一分子——香港大家庭的新成員。兩隻大熊貓抵港後，連同定居香港多年的盈盈、樂樂，以及牠們一對新生的可愛龍鳳胎，香港將會有六隻大熊貓。



今年七月一日，在慶祝香港特區成立27周年的大日子，我宣布中央送贈兩隻大熊貓予香港特區。我在七月到四川探訪贈送予香港的兩隻大熊貓。在八月，中國大熊貓保護研究中心（熊貓中心）和海洋公園簽署合作協議書，落實大熊貓的赴港安排。



文化體育及旅遊局（文體旅局）局長今日會出發到四川，出席明日由熊貓中心在都江堰舉辦的歡送儀式。後日星期四早上，特區政府會在香港國際機場舉行儀式，歡迎大熊貓抵港，由政務司司長主持。之後兩隻大熊貓會被送到海洋公園，開始檢疫隔離。



兩隻大熊貓均為五歲大，剛踏入成年，充滿活力。男的現時在熊貓中心的名稱叫“安安”，體重130多公斤。牠身體強壯，動作敏捷，聰明好動。女的現時在熊貓中心的名稱叫“可可”，體重約100公斤。牠善於攀爬，性情溫馴、溫柔可愛。



為迎接大熊貓，特區政府和海洋公園已經在多方面作好準備。