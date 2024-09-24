中評社北京9月24日電／網評：議QUAD峰會與拜登的“負遺產”



來源：大公報 作者：宇文



美國當地時間9月20日，美日印澳“四方安全對話”（QUAD）在美國舉行為期兩天的領導人峰會。這次峰會有些特殊。美國總統拜登留在白宮的時間已經不多，日本首相岸田文雄將於9月底下台，澳洲將於明年5月份舉行大選，衹有印度總理莫迪剛剛贏得新的總理任期。今次QUAD峰會顯得有些雞肋。對於拜登急切召開這場峰會，分析認為這是拜登希望為其繼任人留下政治遺產。



如果是特朗普獲勝，也許不會改變美國的印太戰略，但QUAD機制也許會發生根本性變化。加上特朗普習慣性退群且把盟友關係看成利益關係，QUAD的戰略價值也就難以保障。如果是哈里斯成功當選，自然會基本延續拜登時代的內政外交路線，但也會在印太地緣政治、經濟、軍事等關係上進行調整甚至取舍。須知，拜登時代也沒有恢復奧巴馬時代的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。



暴露美國焦慮不安缺乏自信



拜登對哈里斯能否“拜規哈隨”也缺乏信心。就此而言，拜登對QUAD的戰略價值沒有信心，甚至充滿焦慮和不安。由此而言，拜登急切召開其任內最後一場QUAD峰會，就是為了強推政治遺產，哪怕這些是屬於暗淡的負遺產。



今次QUAD峰會的主要議程是討論四方加強印度洋的安全合作，以及在印度太平洋海域追捕非法捕魚船隊所取得的進展；四國就同意加強印太地區通信網、支援農業、癌症對策開展的合作。透過外交辭令看本質，四方加強在印度洋的安全合作才是焦點內容，所謂加強安全合作，包括四國在印度太平洋的聯合巡邏，也包括加強四國軍事後勤合作。雖然美國官員聲稱QUAD只是夥伴關係，並不針對中國，但這顯然是此地無銀。

