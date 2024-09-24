中評社北京9月24日電／網評：不得已擊斃施襲者對家屬警員均屬不幸



來源：大公報 作者：董光羽



一名38歲患思覺失調男子，早前懷疑病發，於北角的寓所內襲擊家人，更一度持刀衝向警員，最終被開槍擊斃。涉事男子的家屬，於剛過去的星期日到灣仔警察總部外抗議，稱後悔報警，並批評警方過度執法。今次事件，無疑是一宗悲劇，出現了大家都不想見到的結局，對家屬和警方而言，都是艱難和不幸的。



家屬固然希望知道真相，社會亦希望知道，警方未來在處理類似事件時，是否有可以改善之處。正因為社會各界對事件的關注，警務處處長已公開表示，將在提交調查報告予死因庭時建議召開死因研訊。筆者認為，大家應當對現有機制有信心，讓死因庭確定死者的死因及肇事情況，並就防止類似事件再次發生作出建議。



就此不幸的事件，筆者同情死者的遭遇，同時亦理解死者家屬面對最親的親人離世，一時不能接受，有較大的情緒反應，實屬正常不過。對於家屬們提出的質疑，筆者僅希望就一些已曝光的案情和資料作出討論。



同情家屬 也應理性討論



首先，根據死者的鄰居在事後接受傳媒訪問時表示，死者當時先襲擊母親，報警後警員到來，大聲警告死者放下手上武器（菜刀和利剪），先後叫了三、四次，最後才聽到“砰”一聲槍響。由此看來，當時死者手持武器或會傷害在場人士（包括他自己），而涉事警員是在作出警告無效後才開槍。



對於死者太太認為，警方可用胡椒噴霧去制服其丈夫。警方在案情簡介時表示，當時死者持刀企圖襲擊警員，雙方距離一度僅1.5米，情況可說是千鈞一發。面對一個如此短的距離，筆者對於是否能用胡椒噴霧去制服一個持有兩種武器衝前的人，實屬疑問。

