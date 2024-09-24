中評社北京9月24日電／網評：國家興則香港興，國家強則香港強



來源：大公報 作者：譚耀宗



今年是新中國成立75周年，75年來我們國家走過波瀾壯闊的歷史進程。在中國共產黨堅強領導下，中國人民勇於探索、不斷實踐，成功開辟了中國特色社會主義道路，推動中國式現代化的發展，中國人民意氣風發走進了時代前列！75年來，中國人民發憤圖強、艱苦創業，千百年來困擾中華民族的絕對貧困問題歷史性地畫上句號，書寫了人類發展史上的偉大傳奇！75年來，中國共產黨創造性地提出“一國兩制”的構想，解決了香港和澳門和平回歸問題，更為香港和澳門繁榮穩定打下了堅實的基礎！為解決兩種不同制度的融合和發展提供了中國智慧！香港一直和國家血脈相連，香港同胞也從未缺席國家的歷史進程，未來，香港社會各界定能堅守“一國兩制”，讓香港在世界舞台上煥發新的活力！



一、75年不斷探索，開創中國制度優勢



新中國成立之前，我們國家積貧積弱，人民生活苦不堪言，列強肆意侵略和瓜分我們的土地，直到新中國成立後，中華人民共和國以全新的姿態站在了世界的舞台上，中國人民從此站起來了！新中國成立後，中國共產黨人就一直在探索中國應走怎樣的道路，才能真正做到讓人民當家作主。在這里，就不得不提到全國人民代表大會制度。



今年也是全國人民代表大會成立70周年，作為第十三屆全國人大常委會委員，我深刻體會到全國人民代表大會制度是符合我國國情和實際、保證人民當家作主的好制度，是能夠有效凝聚全體人民力量一道推進中國式現代化的制度保障。其中，全過程人民民主更是經過長期的實踐探索，保障了人民當家作主，更是中國式民主的具體體現。



全過程人民民主是一個全方位、全覆蓋的民主形式，也是我們國家不同於西方的民主形式。首先，在選舉環節上，人民通過選舉、投票行使權利，選出代表自己意願的人來掌握並行使權力。近年來，全國人大代表的代表性在不斷加強，第十四屆全國人大代表中，少數民族代表442名，全國55個少數民族都有十四屆全國人大代表；婦女代表790名，占代表總數26.54%，與上屆相比提高1.64個百分點；一線工人、農民代表497名，占代表總數16.69%，與上屆相比提高了0.99個百分點，其中有56名農民工代表。其次，在協商環節，人民在重大決策之前和決策實施之中進行充分協商，盡可能就共同性問題取得一致意見。三是在決策環節，人民通過座談聽證、評估咨詢、民意調查等多種方式，廣泛參與到決策過程中，四是在監督環節，建立健全各種監督制度，形成了一套有機貫通、相互協調的監督體系，保證人民賦予的權力始終用來為人民謀利益。

