中評社北京9月24日電／網評：寶龍希望各界同心同向改革求變



來源：大公報 作者：卓銘



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍上周五在北京會見行政長官李家超，對李家超和特區政府的工作予以充分肯定，並對特區政府及香港社會各界尤其是工商界、企業家提出希望。夏寶龍主任的講話說明，改革求變創新是香港發展的必由之路，特區政府過去在此方面的工作成效顯著，但識變、應變、求變不只是特區政府的工作，也需要包括工商界在內的社會各界發揮優勢，團結一致同心同向同行。



充分肯定特區政府工作



首先，特區政府拚經濟謀發展，得到中央充分肯定。



去年12月國家主席習近平會見赴京述職的行政長官李家超時，高度評價其“敢於擔當、善作善成”。時隔差不多9個月，夏主任對特區管治團隊亦維持了這一評價，並表示特區政府在全力拼經濟、謀發展，大力搶企業、搶人才，努力解決民生痛點難點，著力加強國際交往合作，對相關工作予以充分肯定。



李家超從上任以來就一直強調要“以結果為目標”施政，自今年3月《維護國家安全條例》獲得通過，築牢了香港的維護國安屏障後，政府心無旁騖地全力拼經濟、謀發展，在“搶人才、搶企業”方向取得一系列正面成果。本港正處於經濟轉型的關鍵時期，政府不遺餘力招商引資、吸納人才，以科技創新為主導，發展新質生產力，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，對二十屆三中全會中提出打造國際高端人才集聚高地的目標至關重要。

