中評社北京9月24日電／網評：美以操弄或將台灣製造業推向絕路



來源：大公報 作者：蘇虹



從當地時間9月17日起，黎巴嫩境內接連發生傳呼機等無線通訊設備爆炸事件。爆炸已造成至少42人死亡、逾3500人受傷，其中約400人傷情危重。美國有線電視新聞網、美聯社等一眾媒體和專家認為，以色列是此事件的幕後黑手。其中，《紐約時報》援引消息稱，以色列提前在真主黨進口的台灣地區製造的傳呼機中放置了爆炸物，有關圖片也顯示，爆炸的傳呼機與台企金阿波羅公司生產的傳呼機一致。此次事件造成的惡劣影響，或將把台灣製造業推向萬劫不復的絕路。



9月17日，黎巴嫩首都貝魯特以及黎巴嫩東南部和東北部多地發生傳呼機爆炸事件，爆炸波持續了一個多小時，造成12人死亡，其中包括2名兒童和多名衛生部門工作人員。



9月18日，黎巴嫩多地再次發生通訊設備爆炸事件，設備包括傳呼機、對講機以及無線通訊設備等，已有30人死亡，450餘人受傷。據外媒報導，黎巴嫩連續兩天的通訊設備爆炸事件已造成至少42人死亡。



連續兩天借用通訊工具製造的無差別暗殺震驚世界。由於黎巴嫩真主黨武裝人員近來較為普遍地使用傳呼機，以通過這種技術含量較低的通訊設備避免以色列追蹤其位置，發生傳呼機爆炸的地點都被認為是黎巴嫩真主黨據點所在地。



儘管尚無組織宣布對此負責，但如此大規模的傳呼機爆炸絕不可能是偶發事件。黎巴嫩方面表示，目前他們掌握的證據所有矛頭指向的都是以色列，這次是傳呼機都收到了一條來自上層的通知，結果在同一時間產生意外。因此，真主黨方面很自然認為事件是以色列方面精心策劃並實施。



對如此惡劣的事件，聯合國人權事務高級專員圖爾克18日發表聲明說，在黎巴嫩境內發生的通訊設備爆炸事件令人震驚，對平民的影響不可接受。他呼籲對爆炸襲擊進行獨立、徹底且透明的調查，對下令和實施襲擊的人追責。他同時呼籲對該地區有影響力的國家立即採取措施，防止衝突進一步擴大。

