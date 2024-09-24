中評社北京9月24日電／網評：從“傳呼機爆炸案” 看香港的安全保障



來源：大公報 作者：李颖彰



近期黎巴嫩發生傳呼機等無線通訊設備連環爆炸事件證明，國家安全不再僅限於傳統的軍事威脅或外交衝突，而涵蓋了網絡安全、信息保護、基礎設施防護等多個層面。香港作為中國的一部分，同樣肩負著維護國家安全的責任，而作為國際金融、貿易中心以及航空樞紐，香港更要高度重視潛在的國安威脅。在這樣的背景下，特區政府、公營機構和私營企業可以研究，在關鍵領域的科技產品和相關軟件選擇方面，優先使用中國自主研發的產品，借此保障信息的安全性與可控性。



首先，黎巴嫩連環爆炸事件警惕我們，即使是外國科技產品也有潛在安全風險。無論是智能手機、手提電腦或電腦軟件等，這些外國產品的設計端和技術架構大多集中於少數西方國家，這使得香港在使用這些產品時，無法完全掌控其安全性。尤其是在當前的國際形勢下，部分西方國家對中國持敵對態度，並多次對中國的科技企業進行制裁和技術封鎖。如果我們繼續依賴這些外國產品進行政府、金融等關鍵領域的信息處理，無疑給國家安全構成不可預測的風險。根據世界經濟論壇《2024年全球網絡安全展望》的報告，外國科技產品內置後門或被利用進行間諜活動的案例屢見不鮮，這進一步突顯了依賴外國技術的危害性。



相比之下，中國自主研發的科技產品已經達到了國際一流水準，並且在安全性、穩定性以及技術支持等方面展現出了強大的競爭力。以華為為例，該公司生產的智能手機和通訊設備不僅在國內市場廣受歡迎，在國際市場上也取得了不俗的成績。根據2023年的數據，華為手機的全球銷量已經超過了多家西方競爭對手，並且其鴻蒙操作系統的用戶數量也穩步增長。這表明，中國自主研發的科技產品完全有能力應對香港市場的需求，並為信息安全提供有力保障。



其次，過去數年，針對中國的網絡攻擊事件屢見不鮮，而這些攻擊大多來自境外。尤其是針對金融、能源、電力、通訊和交通運營網絡等關鍵基礎設施的攻擊，更是給國家安全帶來了巨大的威脅。香港作為國際金融中心，銀行等金融機構每天處理著大量敏感數據，任何信息洩露或網絡攻擊都可能對國家的經濟穩定構成重大風險。為此，特區政府可帶頭推動使用中國自主研發的智能手機、電腦及操作系統，並逐步向關鍵行業內推廣，確保其信息安全的可靠性。同時，港鐵、機管局等公共機構，也要積極響應，逐步淘汰外國產品。這不僅是保障國安的實際需求，還能有效減少外國技術封鎖的風險。

