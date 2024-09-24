北角及紅磡渡輪明派發一千五百船票

中評社北京9月24日電／據大公報報導，為慶祝中華人民共和國成立75周年，珠江船務下屬多家企業推出系列特別惠民活動，包括推出東方之珠維港游特別國慶煙花匯演航班、富裕小輪免費派1500張船票等，為粵港澳大灣區遊客提供豐富的出游體驗，與全港市民一同分享國慶的喜悅，為祖國送上美好的祝福和期盼。



十一生日旅客 免費搭“東方之珠”號



珠江船務下屬企業多項國慶節惠民活動包括：東方之珠／富裕小輪東方之珠游船有限公司推出系列優惠活動，10月1日生日的旅客均可免費乘坐“東方之珠”號歡樂時光維港游航班游覽維港，同行旅客可享半價優惠；東方之珠維港游及香港水上的士等多艘船只將特別推出國慶煙花匯演航班。



富裕小輪10月1日將免費派發1500張船票，市民將可以免費搭乘“中環—紅磡”渡輪航線和“北角—觀塘—啟德”渡輪航線，每條渡輪航線各派發750張免費船票。免費船票將於明日起在中環8號碼頭及北角渡輪碼頭派發，每名客人可以憑電話號碼登記，領取兩張免費船票。



順德客運港推出“10.1生日旅客免費乘船”優惠活動。10月1日生日的旅客當天可免費乘坐任意一班航班。符合條件的旅客可攜帶有效證件，至順德客運港現場換取免費船票，數量有限，先到先得。



中港客運聯營有限公司推出限時特惠活動，其中，成人票雙人／三人團購每張船票最高可優惠70元，活動持續到9月30日；此外，16周歲及以下（包含16周歲）學生可享學生優惠購票，活動持續到10月31日。



南沙客運港在9月28日至10月7日期間，增加南沙客運港至香港中港城線航班，從日常的“兩進兩出”增加至“三進三出”，進一步滿足節日期間旅客跨境出行需求。