“港島節”開幕　推介文旅路線打卡點

港島節昨日在銅鑼灣舉行啟動禮。（圖源：大公報） 中評社北京9月24日電／據大公報報導，為慶祝中華人民共和國成立75周年，響應特區政府“無處不旅遊”的理念，香港島各界聯合會特別舉辦的“港島節”開幕活動昨日在銅鑼灣百德新街舉行。活動現場人頭攢動，有市民在連綿雨中打著傘，在寫著“我愛我的祖國”的打卡點拍照留念。他們表示，今年香港慶祝國慶的氛圍十分熱烈，大家為國家的不斷發展感到驕傲與自豪。



黃鎮廷馬君正任活動大使



香港島各界聯合會理事長蘇長榮致開幕詞時表示，是次慶國慶“港島節”活動於9月至10月期間，在港島各個地區舉辦超100場系列慶祝項目。同時，“文.旅”作為今屆“港島節”的主題，規劃並串連了各區熱門文化旅遊景點及文旅路線，讓市民和中外遊客更好感受港島區的深厚歷史文化和發展生態。民政及青年事務局局長麥美娟致辭時表示，希望日後能夠與香港各界繼續攜手，做好地區治理，讓本港市民的生活更有獲得感和幸福感。



中國香港乒乓球運動員黃鎮廷和中國香港滑浪風帆運動員馬君正作為本次港島節的活動大使，為現場市民介紹港島各區趣味打卡點與富特色的文旅線路，例如位於銅鑼灣避風塘旁邊的怡和午炮以及位於銅鑼灣大坑區的大坑蓮花宮等。