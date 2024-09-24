特首冀潮屬鄉親助力港經濟轉型

中評社北京9月24日電／據大公報報導，香港潮屬各界慶祝中華人民共和國成立75周年國慶酒會昨日在港舉行。香港特區行政長官李家超在酒會上致辭表示，香港正處於經濟轉型期，各界都要識變、求變，推動產業升級轉型。他希望潮屬鄉親積極善用大家的聯繫網絡，繼續在社會發揮影響力，助力香港實現高質量發展，為中華民族偉大復興全力貢獻香港力量。＼大公文匯全媒體記者 子京



李家超表示，今年是中華人民共和國成立75周年。回望過去四分之三個世紀，全國人民在國家帶領下團結奮進，國家今日已成為世界第二大經濟體，是科技大國，人才大國，在國際舞台上的影響力舉足輕重。



經濟轉型期各界要識變求變



他續說，中共二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出決定。全會指出，要發揮“一國兩制”制度優勢，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制。



李家超指出，香港在“一國兩制”下擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，發揮著“超級聯繫人”和“超級增值人”的作用。現時香港正處於經濟轉型期，各界都要識變、求變，推動產業升級轉型。



李家超表示，潮屬各界扎根香港多年，同時通過於世界各地生活和工作的鄉親，開拓全球龐大網絡。他期待潮屬鄉親積極善用他們的聯繫網絡，繼續在社會發揮影響力，助力香港實現高質量發展，為中華民族偉大復興全力貢獻香港力量。同時希望潮屬各界會繼續凝聚同鄉社團的力量，在社區傳揚愛國愛港愛鄉的信息，增強市民對國家和中華優秀傳統文化的認同，將潮籍鄉親的愛國心、愛國情薪火相傳。



潮屬各界國慶籌備委員會主席陳振彬致辭表示，過去75年，國家經濟實力、國防科技、體育文化及人民生活水平都發生翻天覆地的變化，國際地位舉足輕重，成為國際社會公認的世界和平建設者、全球發展貢獻者、國際秩序維護者。國家航天事業疾步向前，未來數年，中國將執行大型空間望遠鏡、載人登月等世界先進水平的航天任務。深中通道貫通，成為粵港澳大灣區重要交通要道之一，對大灣區經濟增長產生巨大吸引力。我們要配合國家的偉大戰略決策，創造優異成績，迎接中華人民共和國成立75周年。

