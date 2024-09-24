中央贈港大熊貓最快周四抵港

中評社北京9月24日電／據大公報報導，中央送贈香港的一對大熊貓，據悉最快周四（26日）抵港，政府計劃在牠們來港後，舉辦命名比賽，待牠們完成隔離檢疫及適應環境後就會跟市民見面。文化體育及旅遊局局長楊潤雄預料會到四川處理交接安排，政務司司長陳國基則於周四在港“接機”。



據瞭解，中央贈港的大熊貓在四川已經有名字，正在當地隔離檢疫，預料周四抵港，需再隔離檢疫最少30日，負責照顧牠們的海洋公園會觀察牠們的適應程度以及對人的反應，再確定何時讓牠們與公眾見面。



大熊貓龍鳳胎 “細佬”賣萌



行政長官李家超日前表示，中央贈港的一對大熊貓，目標維持本月底可送到香港，年底可與公眾見面。今年7月，李家超親身到四川大熊貓保護研究中心都江堰基地，商討“國寶”贈港安排，當時他透露國家林草局已選定送港的大熊貓年齡大約5至8歲，雄性大熊貓體重120多公斤，動作敏捷、聰明好動；雌性大熊貓體重約100公斤，溫柔可愛、性情溫馴。



另外，港產大熊貓龍鳳胎正健康成長，海洋公園昨日發布“細佬”的最新寫真，只見“細佬”趴在小居所中舒服地休息，偶爾張開嘴巴“賣萌”，甚至整個小腦袋埋在軟綿綿的被單上，屁股則露出可愛的小尾巴，日子似乎過得相當愜意。網民在帖文留言要求海洋公園安排兩姐弟拍攝合照，並紛紛建議，例如可推出周邊產品，或是全天候直播滿足一眾熊貓BB粉絲。有網民便稱呼“細佬”為小王子，毫不吝嗇讚美：“咁靚仔得唔得㗎？”