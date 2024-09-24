澳洲新阿德萊德大學成立　在港招生

兩位聯席校長Lloyd教授（左）和Høj教授來港，為港生介紹新阿德萊德大學。（圖源：大公報） 中評社北京9月24日電／據大公報報導，位於澳洲阿德萊德的新大學Adelaide University昨日（23日）於香港舉行活動，標誌其正式成立。由阿德萊德大學（The University of Adelaide）和南澳大學（University of South Australia）合併而成的新大學Adelaide University（阿德萊德大學），將基於其兩間創始大學的豐富傳統和資源，為香港學生提供卓越的教育和就業前景。



作為澳洲著名的“八校集團”（Go8）研究型大學的成員，Adelaide University將為全球的學生提供變革性的學習體驗。Adelaide University憑借其兩間創始大學的世界級研究能力和所建立的全球合作夥伴關係，將提供澳洲最便利、最現代化和最具前瞻性的課程。



今次率代表團來港的兩位Adelaide University聯席校長David Lloyd教授和Peter Høj AC教授表示，最受香港學生歡迎的學位包括航空、醫學、牙科、藥劑學、復康醫療、獸醫、資訊科技、電腦科學、工程和商業。首批約200個學位課程已可供申請，將於2026年入學。整體課程包括本科和研究生課程，這些課程都是針對香港的技能需求而設。



澳洲是香港學生主要的留學目的地之一，其教育體系享譽全球，在國際教育排行榜上排名遠高於平均。