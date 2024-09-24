倡設跨部門工作小組　加速灣區各市對接

中評社北京9月24日電／據大公報報導，典禮上主辦單位向政府提交《以新質生產力構建灣區智慧城市群》政策倡議書，提出進一步推動大灣區智慧城市群互聯互通；在大灣區內發展跨境低空經濟；推動中國科技出口，以大灣區標準連通國家標準及國際標準三個重點。有議員表示，針對目前低空經濟的發展大趨勢，每一個城市需要構建全鏈路數位技術來支撐可靠的低空經濟服務，因此成立“大灣區低空經濟聯盟”協調各持份者助力政府推動灣區發展跨境低空經濟。



須構建全鏈路數位技術



民建聯副主席及政策倡議委員會主席、立法會議員葛珮帆致辭時指出，智慧城市群的建設被列為粵港澳大灣區發展的重要方向，雖然大灣區內深圳、香港、廣州在數字化轉型方面發展較快，但作為整體智慧城市群的表現仍有提升空間，需進一步打通，以提升人流、物流、資金流和資訊流的效率和安全性。



葛珮帆亦提到，現時大灣區的低空空域政策及法規仍未完善，所以建議香港特區政府盡快成立“低空經濟發展跨部門工作小組”與大灣區內各城市對接，落實建設跨城低空航線。



香港中國企業協會資訊科技行業委員會主席孟樹森博士介紹倡議時表示，灣區內各大學和科研機構產業鏈夥伴緊密合作，同時建立低空經濟“三網一平台”架構，包括飛行基礎設施網、空地信息網、低空管理服務網和多元大數據平台，突破在通信感知、航路規劃、空域管理和商業服務等多方面的瓶頸。