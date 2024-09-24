盧煜明獲確認為中大下任校長唯一候選人

中評社北京9月24日電／據大公報報導，香港中文大學校長段崇智將在明年一月離任，中大確認醫學院副院長盧煜明為下任校長唯一候選人，校董會將於周五（27日）議決任命，若獲四分之三的校董會成員通過，盧煜明將成為下一任中大校長。盧煜明昨日回復《大公報》查詢時表示，對於上任的相關消息暫時不予置評。



期望加強與國際一流學者合作



盧煜明本周將與中大校董會及校內持份者會面，包括高級教職員、學生及校友代表等，校董會周五開會決定任命，人選須獲超過四分之三校董會成員支持方可通過。據瞭解，中大委托的獵頭公司最初選出10多名候選人，遴選委員會甄選當中數人面試，最終推薦盧。消息人士稱，盧期望透過自身認識的學者網絡，加強中大與國際一流學者的合作。



中大的議員校董鄧家彪表示，不評論消息所指的人選，但認為新校長需要滿足社會期望，讓大學達至良好管治，同時要發揮中大現有的優勢，例如將科研轉化為專利和相關產品，推動本港經濟和創科發展。不過鄧家彪提到，若新校長是國際頂尖人才，同時是具科學背景、對國家有認識的本地人，對不同大學而言均是具吸引力的人選。



中大近年風波不斷，鄧家彪認為經過校政改革後，大學管理層與校董會的關係已逐漸改善，他認為只要校長處理校政具透明度，並願意與校董會協調溝通，新任校長能有所發揮。



中大工程學院副院長、立法會議員黃錦輝與盧煜明相識共事多年，讚揚對方行政能力強，管理科創公司的表現亮麗，同時熟悉中大，校內人際網絡深厚。他提到，盧與內地關係良好，有助中大推展大中華地區規劃。盧獲頒多個國際學術獎項，黃錦輝說盧的學術成就得到國際認可，不少學者更預期他是“未來諾貝爾獎得獎人”。