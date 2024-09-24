公務員學院舉辦“中國與中東國家關係”講座

公務員學院昨日舉辦講座，主題為“中國與中東國家關係”。楊何蓓茵（中）與楊欣（左）及公務員學院院長郭蔭庶合影。（圖源：大公報） 中評社北京9月24日電／據大公報報導，公務員學院昨日與外交部駐港特派員公署舉辦“國家外交事務系列”講座，由外交部西亞北非司副司長楊欣主講，主題為“中國與中東國家關係”。大約100名高級官員、首長級和高級公務員出席講座。



公務員事務局局長楊何蓓茵在講座致辭時表示，香港作為“一帶一路”倡議的重要建設節點，憑借在“一國兩制”下的獨有優勢，積極參與共建“一帶一路”的工作，充分發揮香港作為“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色。香港擁有國際化優勢和成熟的專業服務支援，近年推動與中東國家在金融、創科、商務、交通和能源等多方面的合作，並為促進內地與中東地區的聯繫往來發揮橋梁作用。這次講座正好讓公務員瞭解香港在國家發展大局中，如何把握機遇推動與中東地區更深、更廣的合作，更好地配合國家策略。



她指出，“國家外交事務系列”講座推出以來，一直深受歡迎。今年是中華人民共和國成立75周年，為慶祝這個重要的日子，特區政府籌辦一系列國慶活動，而在公務員事務局舉辦的活動中，國家外交事務培訓就是一個亮點項目。



公務員學院與外交公署自2021年底開始合辦“國家外交事務系列”講座，增加公務員對國際事務的認識，提升國家安全意識和大局觀。