政界：官商民同心同行　推動更好發展

中評社北京9月24日電／據大公報報導，多位政界人士表示，中央政府一直關心支持香港發展，夏寶龍主任日前會見特首李家超，希望香港社會各界團結一心搶抓機遇，齊心協力推動香港實現由治及興。他們表示，香港社會各界必須共同努力，積極應變、求變，與政府一道同心、同向、同行，發揮獨特優勢，衹有這樣，香港才可以在國家深化改革中作出新的更大貢獻，推動自身更好發展。



港區全國人大代表林至穎表示，中央始終關心和支持香港特區發展，香港應因時制宜，善作善成。他對下月中發表的新一份施政報告進一步提出應變、求變措施及長遠規劃，以貫徹落實三中全會精神表示期待。他同時指出，除特區政府外，香港市民、工商界等也需要一起努力，因為任何政策的最終成效都離不開社會各界的參與程度，衹有大家一起參與，香港才可以落實好深化改革，發揮獨特優勢，為中國式現代化作出新貢獻。



團結各界創造新發展局面



立法會議員梁熙表示，夏寶龍主任日前會見李家超，反映中央政府對香港在疫後重振經濟的高度關心。梁熙認為，香港面對複雜國際環境，各界需要主動識變、應變、求變，以突破現有局面，為經濟﻿復甦注入新希望，相信只要社會各界團結一致，必定能創造香港新的發展局面。



立法會議員、新質企業家聯合會創始人尚海龍表示，香港的由治及興，離不開工商界特別是愛國愛港企業家的支持，要將有為政府和有效市場結合起來，才能做到“上下同欲者勝”。工商界是香港資本主義社會的主體，是香港繁榮穩定的重要持份者、貢獻者、建設者，我們要深入學習習近平主席給寧波籍企業家群體回信精神，特區政府和管治團隊需要同心聚力，團結和帶領工商界特別是愛國愛港的力量，為香港和國家發展做出更大貢獻！