商經局：團結工商界識變求變增強競爭力

中評社北京9月24日電／據大公報報導，2024年9月20日下午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見香港特區行政長官李家超。夏寶龍對特首和特區政府的工作給予充分肯定。相信特區政府一定能夠乘三中全會東風，團結帶領社會各界主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革，抓具體、重實效，在國家進一步全面深化改革、擴大高水平對外開放中展現更大作為。



商務及經濟發展局向《大公報》表示，局方會力求以新思維團結工商界推動改革，“識變、應變、求變”，增強競爭力，增強自身的發展動能，並進一步融入國家發展大局。本港政界人士呼籲各界與政府一道同心同向同行，積極應變求變，展現更大作為。＼大公報記者 龔學鳴



商經局指出，香港必須發揮好在“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，貫徹二十屆三中全會精神，致力把握機遇，在發展中鞏固和增強優勢，發揮香港所長，貢獻國家所需，為國家發展作出更大貢獻。



做好“超級聯繫人”角色



商經局表示，在國家新發展格局下，香港會強化作為國際循環下國家與世界各地的連接平台，團結工商界，共同發揮好“超級聯繫人”及“超級增值人”的角色。此外，三中全會《決定》提到鞏固提升香港國際貿易中心地位。就此，局方會力求以新思維推動各方面工作，以“識變、應變、求變”的方向增強競爭力。除了致力擴展全球經貿網絡，亦會把握“一帶一路”倡議和粵港澳大灣區建設雙引擎、加快形成和發展“新質生產力”、推動香港企業把握機遇發展電子商貿業務、建設香港成為區域知識產權貿易中心，建構香港為跨國供應鏈管理中心以協助內地企業“走出去”，以及用好《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》等措施，增強自身的發展動能，並進一步融入國家發展大局。



港區全國人大代表陳勇表示，夏寶龍主任會見特首，充分肯定特區政府的工作，對於特區政府和香港社會各界都是很大的鼓勵，相信特區政府能夠有力推動香港各項工作取得新進展、展現新氣象。夏寶龍主任再次提到，希望特區政府能夠團結帶領社會各界主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革，抓具體、重實效。

