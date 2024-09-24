醫管局：接納公院事故報告改善建議

中評社北京9月24日電／據大公報報導，公立醫院早前出現多宗醫療及設施事故，醫院管理局成立的公立醫院系統管理檢討委員會，提出30多項方向性改善措施，蓋管治問責、衛生意識、與病人醫護溝通等，獲醫管局全面接納。醫管局主席範鴻齡表示，醫管局將全面接納報告提出的所有建議，並會“成熟一項推一項”。他又提到，醫護流失情況趨向穩定，將加大加快內地醫生交流計劃。



提出逾30項改善措施



範鴻齡昨日出席醫管局大會後表示，公立醫院系統管理檢討委員會已在剛過去的周六，向醫管局提交報告，提出逾30項方向性改善措施，包括醫院管治、問責、安全意識，以及發生事故時的醫患溝通等。



他說，初步檢視後，認為報告內容相當豐富，醫管局將全面接納報告提出的建議，惟因建議屬方向性，局方會認真研究後，再交予醫務衛生局審閱，請示後再交代整體檢討內容，期望能逐項落實建議，“成熟一項推一項”。



至於醫護人才流失問題，範鴻齡表示，流失率由年頭至今保持穩定。截至7月底的過去12個月，醫生流失率為5.3%，護士流失率為8.2%。醫生的數字有淨增長，但全職護士就出現負增長，減少314人。現時有180名非本地培訓醫生在醫管局工作，預計年底將增至300人。