大灣區臨床試驗所下季投入服務

中評社北京9月24日電／據大公報報導，醫務衛生局昨日公布，“粵港澳大灣區國際臨床試驗所”預計可於今年第四季在河套區的中央援港應急醫院全面投入服務，並計劃進駐“港深創新及科技園”稍後落成的濕實驗室大樓。試驗所由政府全資擁有，經公開招標，選定由香港大學李嘉誠醫學院負責營運，將就人才培訓、流程優化及大灣區協作等項目制定工作計劃，詳情稍後公布。



去年施政報告提出於河套深港科技創新合作區香港園區成立“粵港澳大灣區國際臨床試驗所”，提供一站式臨床試驗支援平台，協調和統籌香港公私營界別，包括大學、醫管局及私營醫療機構等的臨床試驗資源，全方位推動臨床試驗的發展。



港大醫學院負責營運



醫衛局表示，經過連月的全力籌備，於今年第二季成立了“粵港澳大灣區國際臨床試驗所有限公司”，並於第三季透過公開招標，選定由港大李嘉誠醫學院負責營運試驗所。



醫衛局局長盧寵茂表示，在河套區這個策略性位置設立試驗所，可結合香港和粵港澳大灣區的優勢，推動跨國醫藥企業、內地創新生物醫藥企業、醫院和研發機構，於香港及大灣區進行臨床試驗，加快研究成果轉化，期待借此吸引更多本地及海內外的藥物和醫療器械企業選擇在香港進行臨床試驗，進一步加強香港在臨床試驗方面的能力、認受性和地位，支持香港逐步邁向藥物註冊的“第一層審批”機制。



港大校長張翔表示，港大醫學院榮幸獲選為試驗所的營運機構，以其高水平的醫療專業及創新醫學研究支持香港建設國際創科中心，配合國家發展大局。港大醫學院院長劉澤星表示，欣慰本港臨床科研體系邁入新里程，將協調和統籌香港公私營的臨床試驗資源，推動香港建立一站式臨床試驗支援平台，全力提升臨床試驗的能力、效率、規模和認受性。