一成居民滿意南區交通　民建聯倡增巴士班次

中評社北京9月24日電／據大公報報導，港島南區交通普遍依賴巴士及小巴出行，民建聯調查顯示僅一成受訪者對區內交通表示滿意，市民反映巴士班次不足、部分路線經常脫班，以及班次不准等情況，而過去運輸署重組路線計劃後服務質素反而下降。民建聯提出分為短中長期目標改善南區交通，包括增加巴士班次、設立香港仔轉乘站，以及加快港鐵南港島線西段建設，以提高南區交通運輸效率。



民建聯南區支部於8月30日至9月4日期間透過問卷調查方式訪問336人，調查報告顯示大部分南區居民主要乘坐巴士及小巴出行，逾三成受訪者對南區現有巴士及小巴班次感到不滿，逾五成認為有待改善，僅一成表示滿意。社區幹事甄智健指出，南區巴士班次不足，在上班及上學的高峰時間，居民經常無法成功上車，等待時間更長達15至20分鐘，認為迫切需要改善巴士服務的班次和準時性。



香港仔隧道外擬加設轉乘站



民建聯南區支部主席李嘉盈表示，過去運輸署及巴士公司重組路線計劃以削減路線為主，普遍受訪居民認為巴士服務質素有所下降，她舉例指出，早於數年前利東邨往來銅鑼灣設有96及99號兩條巴士路線，但重整後衹有一條巴士路線往來，普遍居民候車時間逾10分鐘，她建議政府部門採取系統性分析，評估現有路線的使用率及乘客需求，根據實際需求調整班次頻率。