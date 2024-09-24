國泰機椅背風波　業界：各方需反思

中評社北京9月24日電／據大公報報導，國泰航空早前有內地女乘客因調整椅背，遭坐後排的一對香港夫婦滋擾及辱罵，國泰經調查後決定拒絕涉事夫婦搭乘該集團旗下任何航班，事件餘波未了。業界及網民均認為涉事持份者都有責任反思檢討。



有航空業界人士認為涉事夫婦太衝動，行為或構成刑事責任；有旅遊達人質疑國泰空姐現場處理不當，可以做得更好；亦有網民認為金小姐也有責任，互相遷就一下，避免矛盾激化。



小紅書網民金小姐日前發帖稱自己乘坐國泰航空航班時，因調後椅背而遭到後排一對說廣東話的夫婦搖晃及踢向其椅子，並遭到對方用歧視性的字眼攻擊辱罵。國泰經調查後決定拒絕涉事夫婦搭乘該集團旗下任何航班。事主金小姐昨日（23日）在社交平台小紅書上載影片交代事件後續，指希望獲國泰正面回復及道歉。



涉事夫婦行為或構成刑事



事件在社會及網上引起廣泛討論，不少人認為涉事持份者都有責任反思檢討。香港民用航空事業職工總會主席李永富認為，涉事夫婦的行為“需要控制一下”，航班上屬公眾地方，座椅亦屬航空公司資產，如乘客有搖晃、踢等暴力對待座椅的行為，有可能令座椅出現機械故障，並對其他乘客造成滋擾，或進一步構成刑事，機組人員可根據航空條例處理該乘客，落地後可要求當地警方介入處理。他又說，國泰拒絕涉事夫婦乘搭任何旗下航班的處理方式並非完全無根據，航空公司是考慮到若這兩名乘客此後會再次在航班發生類似情況，會對機組人員構成不便，或對其他乘客造成滋擾。



金小姐在小紅書上載的視頻中提及，多次向空姐尋求協助，然而空姐卻讓她調整靠背，讓她震驚，“因為那時不是用餐時間”。有網民說，“如果空姐夠專業同夠反應，未必會令到件事愈搞愈大”。旅遊達人項明生直指涉事夫婦行為失常，是個人素質問題，他又質疑國泰空姐現場處理不當，認為當時並非食飯時間，女乘客有權放下椅背休息，但空姐卻叫內地女乘客調校椅背。他認為，如果同樣事情在歐美航班上發生，空姐會直接警告港人夫婦懷疑犯了刑事誹謗罪，而不是國泰空姐叫女生忍氣吞聲這樣的處理方式。

