美無人機廠商竄台　民眾批“又來吸血”

中評社北京9月24日電／據大公報報導，26家美國無人機相關廠商已抵台，將與台灣的無人機業界人士、負責武器採購的軍方官員會談。美國在台協會（AIT）23日稱，廠商代表團訪台，目的在於探索市場發展的機會。但有台灣民眾對此表示不滿，批評美國軍火商又來台灣“吸血”，根本就是把台灣當成“提款機”。



26家美國無人機廠商是首次由美國官方安排赴台考察。美國廠商抵台有意尋找適合代工的無人機零附件業者，未來可能由台方量產，美方廠商“貼牌”銷售。