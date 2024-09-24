台軍自殺人數6年新高

中評社北京9月24日電／據大公報報導，據台灣地區防務部門統計，2024年上半年和2023年全年台軍軍職人員自殺人數創6年新高，引發島內關注。有網民在島內網絡論壇PTT上評論稱，“想到要為垃圾民進黨上戰場送死就想不開”。



據台灣《聯合報》報導，台防務部門近期發布的《台軍軍士官兵傷亡人數統計表》顯示，2023年台軍有23名軍職人員自殺，比2022年增加6人。其中今年前6個月，台軍已有12名軍職人員自殺，超過去年同期的9人。《聯合報》稱，台軍內部屢次發生自殺事件，輿論擔心是否反映出心理輔導機制的缺失或人力不足等問題。台防務部門向立法機構報告稱，目前台軍配備心理輔導人員395人，與官兵16萬人兵力的比例約為1：405，即平均1人負責輔導約一個營的兵力。



台軍不僅自殺案件上升，志願役士兵的招募情況也不樂觀。台立法機構預算中心的最新報告顯示，台軍志願役人數在2021年底達到近年人數最高的164884人後，人數持續下滑，到今年6月底為止，人數已減為152885人，是2018年底以來的新低。島內軍事學者揭仲認為，以台軍規定的90%編現比標準來看，台軍主戰部隊志願役實際缺員已達1.6萬人，可見主戰部隊的志願役人數已嚴重不足。