大陸破獲“台獨”網軍　偵查台資通電軍3人

中評社北京9月24日電／據大公報報導，今年以來，一個名為“匿名者64”的黑客組織，針對中國大陸和港澳地區，頻繁開展網絡攻擊，試圖獲取有關門戶網站、戶外電子屏幕、網絡電視等控制權限，進而非法上傳、插播詆毀大陸政治制度和大政方針的內容，顛倒黑白，散布謠言。對此，國家安全機關立即行動，採取有效措施，處置危害隱患，消除不良影響。深入調查確認，“匿名者64”組織並非普通黑客，而是由“台獨”勢力豢養的一支網軍。國家安全機關已依法對三名實施相關網絡攻擊活動的台灣資通電軍現役人員立案偵查，並倡議廣大網民不信謠、不傳謠，嚴防各類網絡攻擊活動。＼大公報記者 趙一存北京報導



“資通電軍”是台當局主導建立的“第四軍種”



記者從國家安全部獲悉，“匿名者64”組織的真實背景是台灣資通電軍下屬的網絡戰聯隊網絡環境研析中心。該中心專職負責對大陸實施網絡認知戰、輿論戰。2023年6月，該中心以“匿名者64”組織的名義，註冊社交媒體賬號，肆無忌憚地實施網絡攻擊和反宣破壞活動。



台灣資通電軍是台灣當局於2017年6月主導建立的“第四軍種”，2022年改革為台灣“國防部”直屬機構，主要承擔電子作戰、信息作戰、網絡作戰及軍線維護管理等職能，是台灣當局對大陸實施網絡作戰的主力。



台灣資通電軍一經成立，便對大陸大肆開展各類網絡滲透破壞活動，是危害網絡空間安全的毒瘤。一方面，以大陸國防軍工、航空航天、能源基建等領域為重點，搜尋目標定向實施網絡攻擊，妄圖竊取敏感數據資料，為台灣當局搜集情報。另一方面，頻繁扭曲網絡輿論，僱傭水軍，借機生事，放大矛盾，挑唆對立，從中漁利。

