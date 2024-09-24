特寫：為孔子演樂的台灣孩子們

中評社北京9月24日電／據新華社報導，身穿紅T恤的少年們抱著龍笛、笙、簫、古琴等傳統樂器，沿著教練劃定的路線安靜肅穆地退場。一聲“禮成”，台北孔廟的樂生們完成了1個多小時的祭孔典禮綜合排練。



院子裡的氣氛立即活躍起來，少男少女們躲開院子裡炎熱的陽光，分散到走廊的陰影裡，有的聊著天，有的掏出手機玩起了遊戲。自九月開學，他們每周六上午都在孔廟大成殿的廣場上排練，此前近一年裡，不僅每周固定學習樂器演奏，還進行了1周的寒假冬訓和5周的暑假夏訓。



9月28日清晨，他們將穿上深紅色的長袍，戴起黑色的進賢冠，迎來人生第一場祭孔典禮的演出。



台北孔廟的孔子誕辰釋奠典禮遵循“三獻古禮”。設有正獻官、奉祀官、分獻官，去年由台北市市長蔣萬安擔任正獻官、孔子第79代嫡孫孔垂長擔任奉祀官。陪同祭祀的執事人員統稱為“禮生”，由孔廟所在地大龍峒德高望重的人士和附近明倫高中的學生擔任；“樂生”負責演奏典禮中各種雅樂，主要由重慶中學的初中生擔任；“佾生”選自大龍小學，擔任佾舞演出。



“我姐姐也是樂生，她是唱歌的。受她的啟發，我也想嘗試一下。”今年9月上初二的謝雅涵說，在此之前她完全沒有民族樂器的演奏基礎。過去一年，她每周三課後用來練習簫，要達到祭孔典禮演出的標準，需要學習近10段簫曲。



祭孔典禮上演奏的音樂以明洪武年間的“大成樂章”為基礎，歌詞則取自宋代，演奏的樂器多達21種。謝雅涵的同學施欽耀在樂隊裡演奏“搏拊”，一種形如雙面小鼓的打擊樂器，如今即便在民樂團裡也很少見。



“我從小就學習小提琴等樂器，知道參加樂生訓練能學習到傳統的演奏樂器，我就立刻報名參加了。”施欽耀說。



談起演奏搏拊的難點，他說：“搏拊的節奏很平，沒有太多起伏，要求我從身體到手都要穩。”他時常在家無實物模擬演奏，也試著用紙板做成類似的樣子在家練習。

