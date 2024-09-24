美國超過2000萬“末日準備者”備戰亂世

中評社北京9月24日電／據大公網報導，距離11月5日美國大選投票日僅剩40多天，截至目前，兩黨總統候選人選情仍十分膠著。今年大選期間，美國社會動蕩不斷，抗議示威活動持續，政治暴力事件頻發，外界擔憂大選後恐更加混亂，甚至有可能爆發內戰。越來越多焦慮的美國民眾加入“末日準備者”的隊伍，為可能出現的災難提前做準備。據統計，美國目前已有超過2000萬“末日準備者”。



CNN分析近期民調稱，民主黨總統候選人哈里斯與共和黨總統候選人特朗普的支持率差距，始終處於誤差範圍內，雙方勢均力敵。特朗普多次表示，若他敗選，可能爆發大規模戰爭甚至第三次世界大戰。美國總統拜登8月受訪時也稱，如果特朗普在11月的大選中落敗，他對將權力和平移交給哈里斯“毫無信心”。



隨著美國政治極化不斷加劇，美國民眾的不安全感不斷上升。自2017年以來，美國“末日準備者”的數量增加了一倍，已經超過2000萬。“末日準備者”是指針對各種災難、緊急情況以及其他生活各種困難，提前進行準備的人。他們不再覺得可以依賴政府或企業提供基本的生活必需品，而是自行儲存食物和水等生活物資，有的還會囤積彈藥、搭建地堡等庇護所。



特朗普支持者：恐爆發內亂



在大選關鍵搖擺州密歇根州，“末日準備者”卡蒂奇的家中配有一台發電機，他的車裡裝有急救包、照明設備等應急物資，地下室有4個冰櫃，裡面塞滿了足夠他一家人食用5年半的水和罐頭食品。卡蒂奇還製作了一本800多頁的生存指南，詳細介紹了如何製作面包、活剝兔子等各種技能。卡蒂奇表示，自己已經準備好迎接任何狀況發生，“無論是電磁脈衝攻擊還是第三次世界大戰”。



卡蒂奇創立的私人Facebook群組“密歇根末日準備者”，目前擁有近18000名成員，遠高於新冠疫情時期的8000人。他將“末日準備者”人數激增歸咎於拜登任內社會動蕩不斷。卡蒂奇聲稱：“如果特朗普沒有當選，我想我們要麼會看到一場軍事政變，要麼會迎來第二次內戰。”



這種說法與特朗普近期的言論如出一轍。密歇根州另一位支持特朗普的“末日準備者”克拉克表示，“我已經不認識這個國家，不認識這個世界了”，並稱他們只想為自己的家庭做好面對困難的準備。



