中國作協、中國科協聯合發布“三年計劃”

中評社北京9月24日電／據新華社報導，由中國作協與中國科協主辦的“科學與文學共助新質生產力”座談會9月23日在京召開。會上發布了《科學與文學共助新質生產力三年行動計劃》，提出自2024年至2027年，中國科協和中國作協將進一步細化責任分工，建立科學家、作家日常聯絡機制，以科學與文學融合為抓手，實施科學文學共創計劃，推出謳歌創新發展的文學精品，共促新質生產力發展。



專家認為，科幻作家以其獨特的想象力，將科學理念和科學知識融入作品之中，讓讀者在享受文學魅力的同時，也感受到科技的力量；科普作家通過將複雜的科學知識轉化為通俗易懂的語言，讓更多人感受科學的魅力，從而培養出更多科技人才；隨著科技的不斷進步和文學的繁榮發展，未來會有更多科幻作品成為現實，而文學工作者和科技工作者的合作，將繼續助力人類社會向前發展。



中國作協黨組書記張宏森表示，要加強復合型、通識型人才培養，大力培育科幻科普文學人才隊伍，為科技強國、文化強國提供堅實人才基礎；要推動科幻科普文學深度融入現代傳播格局，實現社會效益、經濟效益和傳播效果最大化、最優化。



會上還發布了《科學與文學共助新質生產力倡議書》。倡議書指出，文學與科學作為人類智慧的璀璨明珠，在促進新質生產力發展中肩負著重要使命。科技工作者和文學工作者要緊密協作，相互促進，共助新質生產力發展，為科技強國建設作出新的更大貢獻。



據介紹，2022年3月，中國科協與中國作協簽署戰略合作協議，圍繞弘揚科學家精神、深化人才培養、共建場館聯合體、拓展對外交流合作、服務全民科學素質提升等方面展開合作，成果豐碩。