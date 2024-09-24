我國衛生事業高質量發展取得積極進展

中評社北京9月24日電／據人民日報海外版報導，人群健康素養逐步提高、優質醫療資源不斷擴容和下沉、人均期望壽命達到78.6歲、重大慢性病的過早死亡率下降到15%……在國務院新聞辦公室日前舉行的新聞發布會上，國家衛健委相關負責人介紹了黨的十八大以來，我國衛生事業高質量發展取得的一系列重要成就和積極進展。



居民健康素養水平5年增加了12個百分點



“我們實施了健康中國行動、愛國衛生運動，開展了一系列健康知識宣傳活動。”國家衛健委主任雷海潮說，現在已經創建的國家衛生城市和國家衛生縣區達到1052個，國家衛生鄉鎮達到了2637個，國家實行的基本公共衛生服務均等化的項目從2009年最初的人均15元提升到2024年的人均94元。



“健康是非常重要的人力資本，有了健康才有了發展的前提和可能，所以健康在經濟社會的高質量發展過程中處在一個非常重要而突出的位置。”雷海潮說，經過實施健康中國行動、愛國衛生運動以及基本公共衛生服務項目等一系列衛生健康措施，在提高居民健康素質素養方面取得了明顯進步。



“中國居民的健康素養水平從2018年的17%提高到2023年的29.7%。5年時間增加了12個百分點，這是非常了不起的工作成效。”雷海潮說。



在一些重點人群的健康問題上，比如，中小學生存在的“小眼鏡”“小胖墩”“小豆芽”的問題，還有中老年人血脂、血糖、血壓不正常的問題，國家衛生部門開展了健康行為生活方式干預，積極傳播健康知識。



據雷海潮介紹，2022年，我國兒童青少年總體近視率是51.9%，比2018年下降了1.7個百分點。“經過教育、衛生健康以及新聞宣傳等力量的積極幫助，我們遏制住了青少年近視發生率惡化的趨勢，而且正得到進一步鞏固。”他說，另外，2023年全國報告的新發職業病病例數比2018年下降了48.6%，全國5歲以下兒童死亡率降低至6.2‰，孕產婦死亡率降低到15.1／10萬，“這樣的水平是我們歷史上最好的水平，也達到了國際上中高收入國家先進水平。”

