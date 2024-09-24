十年來全國治理水土流失面積62萬平方公裡

中評社北京9月24日電／據新華網報導，黨的十八大以來，我國開展大規模江河湖庫治理、水土保持和生態環境保護。十年來，全國共治理水土流失面積62萬平方公裡。這是記者23日從國際泥沙研究培訓中心成立四十周年泥沙與土壤侵蝕國際研討會上瞭解到的。



水利部副部長、國際泥沙研究培訓中心理事會主席李良生說，中國是世界上泥沙問題最嚴重的國家之一。近年來，我國開展了大規模江河湖庫治理、水土保持和生態環境保護，出台《關於加強新時代水土保持工作的意見》，水土流失面積持續下降，水土保持率持續提升，河湖生態持續改善。



為應對世界性泥沙難題、促進世界各國在泥沙和土壤侵蝕領域的知識共享和科技合作，由中國泥沙專家倡議，經聯合國教科文組織第22屆大會通過，中國政府與聯合國教科文組織1984年在北京建立國際泥沙研究培訓中心。40年來，國際泥沙研究培訓中心引領泥沙領域科技進步，促進泥沙領域學術交流合作，提升全球學術影響，發揮了國際泥沙研究合作的重要橋梁與紐帶作用。



李良生表示，隨著全球氣候變化影響加劇，人類活動的增加和工業化進程的加速，極端天氣事件多發頻發，許多國家在江河治理、防洪減災、水資源開發利用、生態環境保護等方面仍然面臨著泥沙和土壤侵蝕問題的嚴峻挑戰。同時，我國江河生態格局也發生了新的變化，例如河道衝淤轉換、河床與河勢演變、江湖關係變化、河口三角洲造陸減緩與蝕退等問題，給江河湖庫防洪安全、生態安全帶來新的課題和挑戰。



“國際泥沙研究培訓中心作為世界泥沙領域的領軍單位，將進一步按照聯合國教科文組織和中國政府的要求，瞄准世界科技前沿，瞄准河湖保護、流域水土保持和生態文明建設，瞄准清潔美麗世界建設，勇於創新，發揮好在國際泥沙領域和聯合國教科文組織二類中心的引領作用，繼續支撐聯合國教科文組織政府間水文計劃第九階段戰略計劃目標的實現。”李良生說。