大規模設備更新和消費品以舊換新有新進展

中評社北京9月24日電／據新華網報導，大規模設備更新和消費品以舊換新是我國的重大政策部署。今年3月，國務院發布《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》；7月，國家發展改革委、財政部聯合印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若幹措施》。



加力支持“兩新”取得哪些進展？如何推動政策取得更好效果？國家發展改革委23日舉行專題新聞發布會，相關部門負責人詳解“兩新”政策新成效新舉措。



“兩新”政策效果不斷顯現



若幹措施提出，統籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。



國家發展改革委副主任趙辰昕介紹，近兩個月，加力支持“兩新”的配套細則全面出台，國債資金全面下達，支持政策全面啟動。截至目前，各部門支持“兩新”的加力措施已經全部啟動，各地也配套出台了一系列細化落實舉措。



趙辰昕表示，在各方面共同努力下，“兩新”工作逐步取得明顯成效，並還在不斷顯現。



設備更新政策持續推進，有效調動了經營主體更新生產、用能、電梯等各類設備的積極性。前8個月，設備工器具購置投資增長16.8%，對全部投資增長的貢獻率達到64.2%，比前7個月提高3.5個百分點，說明加力政策實施後，8月份的拉動效果更加明顯。



各地以舊換新政策陸續落地，帶動重點消費品銷售明顯上漲。8月份全國乘用車零售量為190.5萬輛，環比增長10.8%。家用電器和音像器材類零售額由降轉升，8月份同比增長3.4%。從平台和賣場情況看，近期家電以舊換新消費快速增長。

