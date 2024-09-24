國慶觀禮天安門廣場升國旗儀式須提前預約

中評社北京9月24日電／據新華社報導，北京市人民政府天安門地區管理委員會日前發布預約參觀服務提示，天安門廣場實行實名預約參觀措施，個人和旅遊團均須提前1至7日通過“天安門廣場預約參觀服務平台”預約，並按照預約日期、時段和入口有序入場。



根據提示，國慶節日期間預約觀禮廣場升國旗儀式等活動客流較大，為確保現場安全有序，將臨時採取客流疏導措施。未預約的遊客將無法滿足到現場觀禮等需求。