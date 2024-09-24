中國超大“跨市地鐵”群加速成型

中評社北京9月24日電／據新華社報導，粵港澳大灣區越來越像一個城市。今年5月，“串起”東西向5座城市的4條“城際地鐵”實現首尾相連；近期，南北向5座城市的地鐵連通項目，規劃和建設也已正式起步，中國最龐大的“跨市地鐵”網絡之一正加速成型。



粵港澳大灣區包括香港、澳門2個特別行政區，以及內地的廣州、深圳、東莞、佛山、珠海等9座城市。其中，內地9市的日均出行量超過600萬人次，除了商務、旅遊，“候鳥人群”是跨城出行的一個重要群體。



“以前從佛山家裡到廣州的公司，每天往返5個多小時的通勤真的苦不堪言，現在新開通的城際讓我的通勤時間縮短了一半還多，又快又舒服。”今年5月，廣佛南環、佛莞兩條城際正式開通運營，家住佛山的謝先生第一次體驗到“同城上班”的便捷。



新開通的兩條城際還與已開通的佛肇、莞惠城際實現首尾相連、四線貫通，形成一條橫跨廣州、佛山、東莞、肇慶、惠州5座城市的交通大動脈，並實行“站站停＋大站快車”的公交化運營模式，被譽為粵港澳大灣區“最長地鐵”。



暨南大學教授胡剛認為，這條線路橫跨五個城市，並實行公交化運行，涉及軌道交通的設施互聯、票制互通、安檢互信、信息共享，這是一個管理體制的創新，也是改革的成果，對推動大灣區融合發展起到基礎性作用。

