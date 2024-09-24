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我國成功發射天儀41星等8顆衛星！
http://www.CRNTT.com   2024-09-24 15:12:07


　　中評社北京9月24日電／據新華社報導，9月24日10時31分，我國太原衛星發射中心在山東海陽附近海域使用捷龍三號運載火箭，成功將天儀41星、星時代－15／21／22衛星、馭星二號05星、復旦一號衛星、天雁15星和吉天星A－01星共8顆衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

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