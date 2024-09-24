數字經濟發展動能強勁　規模大幅擴張

中評社北京9月24日電／據經濟日報報導，當前，數字經濟已經成為經濟發展中創新最活躍、增長速度最快、影響最廣泛的領域，對培育發展新質生產力、提升產業鏈供應鏈韌性具有強大支撐作用。



黨的十八大以來，我國先後印發數字經濟發展戰略、“十四五”數字經濟發展規劃，推動數字經濟蓬勃發展。數字經濟規模由2012年的11.2萬億元增長至2023年的53.9萬億元，11年間規模擴張了3.8倍。



人工智能加速迭代



今年是我國全功能接入國際互聯網30周年。“經過30年發展，我國已經擁有10.9億網民，形成全球最大的數字消費市場。2023年，我國網絡零售額達15.42萬億元，連續11年居世界首位；移動支付規模相比2012年增長了239倍。”工業和信息化部總工程師趙志國說。



人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力。近年來，生成式人工智能技術加速迭代，為各行各業創新發展和轉型升級提供了新的工具和視角。截至2023年底，我國人工智能核心產業規模接近5800億元。



工業和信息化部部長金壯龍表示，人工智能為經濟社會發展注入新動能，正在深刻改變人們的生活生產方式。要聚焦人形機器人、腦機接口、元宇宙、下一代互聯網、6G、量子科技、原子級製造、深海空天開發等領域，實施一批科研攻關項目、突破一批關鍵核心技術、形成一批標誌性產品。



數字產業蓬勃發展



數字經濟主要包括數字產業化和產業數字化兩大部分。數字產業化主要為數字經濟發展提供技術、產品、服務、基礎設施和解決方案，為新興產業發展提供堅實基礎。

