新中國成立75周年國資國企發展成就綜述

中評社北京9月24日電／據新華社報導，國有企業是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，是中國特色社會主義經濟的“頂梁柱”。



新中國成立75年來，在中國共產黨的堅強領導下，國有企業改革發展屢創佳績，為推動中國經濟社會發展、科技進步、國防建設、民生改善作出了歷史性貢獻。新時代新征程，國有企業牢記“國之大者”，在高質量發展的道路上闊步前進，不斷增強核心功能、提升核心競爭力，努力為強國建設、民族復興作出新的更大貢獻。



撐起國民經濟脊梁



今年7月，中國一汽自主研發的第900萬輛解放牌卡車在位於吉林省長春市的智能工廠下線。70多年前，這家企業從零起步，三年建成投產，結束了新中國不能製造汽車的歷史。



七代解放牌卡車的更迭、中國一汽發展壯大的歷史，折射出我國汽車工業的滄桑巨變，也印證了國有企業的發展與國家命運始終緊密相連。



新中國成立之初，百廢待興，發展工業成為重要任務。造出第一輛解放牌卡車、第一台“東方紅”拖拉機，大慶油田甩掉中國“貧油”帽子，鞍鋼研發出“爭氣鋼”……一批“共和國長子”在舊中國一窮二白的基礎上起步，創造了一系列“新中國第一”，拉開了我國工業化進程的時代大幕。



改革開放浪潮奔湧，國有企業在艱難中探索，努力做好與市場經濟融合這篇“大文章”。一批面向市場競爭、以質量效益為導向的現代企業“破繭而出”。



進入新時代以來，國資國企深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，牢牢把握高質量發展主題，推動企業改革發展發生了全局性、轉折性重大變化。

