馬爾代夫總統穆伊茲會見王毅

中評社北京9月24日電／據新華社報導，當地時間9月23日，馬爾代夫總統穆伊茲在紐約會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



王毅首先轉達習近平主席對穆伊茲總統的親切問候。王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中馬各層級交流密切，務實合作深入推進，給馬爾代夫人民帶來了實實在在利益。中方願同馬方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，推動中馬關係不斷邁上新的發展水平。



王毅說，中馬關係已成為大小國家平等相待、守望相助、互利共贏的典範，我們願同馬方弘揚傳統友好，攜手走在推動構建人類命運共同體的前列。中方將一如既往支持馬方維護國家主權獨立、領土完整、民族尊嚴，支持馬方探索符合本國國情的發展道路。我們願同馬方深化各領域合作，同舟共濟應對挑戰，做彼此發展振興道路上的夥伴。



穆伊茲請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候，對中華人民共和國成立75周年表示熱烈祝賀。穆伊茲說，我很榮幸作為習近平主席今年邀請的首位外國元首對華進行國事訪問，這是一次歷史性訪問，取得了圓滿成功，推動馬中關係強勁發展。馬方堅定奉行一個中國政策，支持習近平主席提出的一系列重大國際合作倡議。馬政府和人民衷心感謝中國對馬經濟社會發展給予的無私幫助，期待繼續加強金融、社會住房、農業、基礎設施、旅遊等領域合作，推動兩國關係取得更大發展。