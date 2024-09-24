中評社北京9月24日電／據新華社報導，據全國組織機構統一社會信用代碼數據服務中心統計，我國製造業企業總量突破600萬家。



這是記者23日從市場監管總局獲悉的。數據顯示，2024年1至8月，我國製造業企業數量呈現穩健增長態勢。東部地區產業集中度及產業鏈成熟度優勢明顯，製造業企業總量占比最高。中部地區承東啟西、溝通南北區位優勢獨特，製造業企業數量增幅最大。我國製造業企業的規模和質量逐步提升，國家政策促進經濟結構優化升級的效果開始顯現。



據統計，截至2024年8月31日，我國製造業企業總量達到603萬家，與2023年底相比增長5.53%，其中與戰略性新興產業有關的企業51.53萬家，占製造業企業總量的8.55%，與2023年底相比增長6.35%。



其中，東部地區製造業企業總量387.2萬家，占我國製造業企業總量的64.21%。廣東、浙江、江蘇、山東、河北等五省製造業企業合計339.05萬家，占我國製造業企業總量的56.22%。



中部地區製造業企業總量113.39萬家，占我國製造業企業總量的18.8%。2024年1至8月，中部地區新增製造業企業6.97萬家，與2023年底相比增長6.55%，與其他地區相比增幅最大。



西部地區製造業企業總量75.59萬家，占我國製造業企業總量的12.54%。2024年1至8月，西部地區新增製造業企業3.76萬家，與2023年底相比增長5.23%。



東北地區製造業企業總量26.83萬家，占我國製造業企業總量的4.45%。2024年1至8月，東北地區新增製造業企業0.99萬家，與2023年底相比增長3.87%。