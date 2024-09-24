劍指餐飲浪費！外賣“新規”徵求意見

中評社北京9月24日電／據央視新聞報導，為了進一步防範外賣餐飲浪費，規範外賣商家營銷行為，落實網絡餐飲平台主體責任，積極營造厲行節約、反對浪費的社會風尚，近日市場監管總局組織起草了《防範外賣餐飲浪費規範營銷行為指引》（以下簡稱《指引》），並向社會公開徵求意見。



《指引》共二十五條，結合網絡餐飲行業特點，緊緊圍繞遏制外賣餐飲浪費的重點、痛點、難點問題，從規範外賣餐飲行業的營銷行為入手，將反食品浪費舉措落實到業務全流程的各環節。



一是規範外賣商家營銷行為。



《指引》對外賣可能引發餐飲浪費的營銷行為予以引導，明確相關環節防範餐飲浪費的具體要求。



鼓勵外賣商家建立健全內部管理制度，減少原料浪費，順應消費需求變化，提升餐飲供給質量，合理設置起送價格，優化滿減優惠機制。



明確不得製作、發布、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的直播或者音視頻信息，進一步引導行業規範健康發展。



二是督促網絡餐飲平台發揮引領帶動作用。



《指引》引導平台進一步優化平台規則協議，完善滿減凑單機制，優化餐品信息展示方式。



加強對平台內經營者發布的廣告內容的監測、排查。



建立健全外賣餐飲浪費評價評估機制，推動反食品浪費源頭治理。

