中國海油：做深做實警示教育

中評社北京9月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，為做深做實警示教育，中國海油紀檢監察組深入貫徹二十屆中央紀委三次全會部署，把典型案例作為最好的“活教材”，以“身邊事”教育“身邊人”。



結合監督執紀重點，通報職務違法犯罪、違反中央八項規定精神、違規經商辦企業、群眾身邊不正之風和腐敗問題等4個方面8個典型案例，讓黨員幹部受警醒、明底線、知敬畏。挖掘案例資源，協助中國海油黨組拍攝系列警示教育片，通過違紀違法人員的懺悔、案情分析等，展現曾經身邊同事的腐化墮落過程，深挖腐敗背後的根源，以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責，教育引導黨員幹部反躬自省、細照篤行，時刻綳緊紀律規矩這根弦。



近日，中國海油召開警示教育會，組織集中觀看警示教育片，通報違紀違法典型案例。會前，中國海油紀檢監察組創新教育形式，以“孩子眼中的廉潔”為主題，面向全體幹部員工子女征集繪畫作品，在警示教育會當天展出，推動正向引導和反面警示相結合，營造崇尚清正廉潔的氛圍，提升警示教育實效。



“警示教育是黨紀學習教育的重要抓手，需要久久為功、一抓到底，更要結合實際，準確把握階段性工作重點，持續創新方式方法，努力把紙上教訓變為心底敬畏，決不能讓腐敗案件的代價白付。”中國海油紀檢監察組組長鐘慶明說。