高質量發展踐悟　以精準問責促幹部擔當作為

中評社北京9月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，完善問責制度及程序，健全重點領域重點問題問責提級審核、問責案件評查等制度，防止和糾正問責不力、問責泛化、“求快不求准”等問題。實踐中，如何以精準規範執紀問責調動幹部幹事創業積極性，切實做到廉而有為、勤勉敬業？我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。



本期嘉賓



謝 輝 四川省雅安市委常委，市紀委書記、監委主任



何藝輝 湖南省常德市委常委，市紀委書記、監委主任



楊贊彬 廣西壯族自治區梧州市委常委，市紀委書記、監委代主任



以學促幹，提升黨內問責與監察問責同向發力、黨紀國法雙施雙守的能力水平



記者：問責的目的，是督促黨組織和黨員幹部強化責任意識，激發擔當精神，推動工作落實。實踐中，如何不斷提升監督執紀能力水平，以精準問責激發幹事創業精氣神？



謝輝：我們堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、統領紀檢監察一切工作，聚焦“兩個維護”，深入實施“清風護雅”行動，把講政治貫穿問責工作始終，對做選擇、搞變通，以及有令不行、有禁不止等行為嚴肅問責，充分發揮監督保障執行作用。聚焦紀律處分條例，準確理解把握主旨要義和實踐要求，做到全面熟知掌握、準確規範使用，不斷提升依規依紀依法履職能力和水平。原原本本、結合實際深入學習問責工作的新規定、新要求，規範問責程序、突出問責實效，打准板子，嚴防出現問下不問上、邊界不清晰、程序不規範等問題，維護問責工作的權威性和公信力。堅持學以致用，把黨紀學習教育成果轉化為勇於擔當、積極作為的實效。既堅持原則、嚴明紀法，又注重策略，寬嚴相濟，旗幟鮮明為擔當者擔當、為負責者負責。



何藝輝：為引導幹部熟練掌握“看家本領”，今年以來，我們緊緊抓住黨紀學習教育的重要契機，在學紀知紀上深鑽細研，依托黨支部、黨小組和專案組臨時黨支部，通過領導領學、支部研學、專家講學、分享促學、個人自學，深入學習紀律處分條例每一項條款的具體規定和適用條件。同時，堅持把查辦的每一起案件都作為一次對黨紀黨規的再學習、再思考、再提升，階段性總結復盤執紀問責中的重點難點問題，及時查漏補缺，不斷鞏固深化學習教育成果。在明紀守紀上嚴格約束，持續鞏固拓展主題教育和教育整頓成果，深化黨紀學習教育，系統梳理日常監督、線索處置、追責問責、立案審查等關鍵環節風險點，著力健全制度機制，不斷強化紀法意識、程序意識、證據意識，嚴防嚴治利用監督執紀執法權謀取私利。在執紀用紀上擔當作為，堅持嚴管與厚愛相結合，一嚴到底保持高壓態勢，超常規、出重拳懲治群眾身邊的不正之風和腐敗問題。同時，更注重激勵幹部擔當作為，建立正向激勵機制，為幹事者撐腰。

