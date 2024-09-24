黑龍江雙鴨山：以數字化科技賦能精準監督

中評社北京9月24日電／中國紀檢監察報報導，前不久，黑龍江省雙鴨山市紀委監委工作人員通過大數據比對，發現饒河縣生態環境局孫某私自接受聘請，從事會計工作，以親屬名義領取薪酬，最終孫某被給予黨內嚴重警告處分。



近年來，雙鴨山市紀委監委把“數字化”作為實現紀檢監察工作高質量發展的重要抓手，整合專業力量和資源優勢，推動數字技術與紀檢監察工作深度融合，構建“整體協同、資源共享、人技結合、優勢互補”的數字化工作模式，不斷提升腐敗治理綜合效能。



雙鴨山市紀委監委將數字化建設作為重點工程推進，制定數字紀檢監察體系建設規劃，明確總體目標，細化實施方案，確定3方面11項重點工作。通過開通不動產、醫保等直查專線和銀行、交警、稅務等單位協查專線，綜合運用央地信息協查系統、省一體化平台、自建平台等，把“數據孤島”轉變為“數據集群”。



堅持把數字化監督作為日常監督的重要手段，用活信息化手段和大數據平台，該市紀委監委探索打造數字化辦案模式，構建“審查調查＋信息化”辦案機制，生成關係網圖，開展有針對性的篩查研判，對數據信息展開智能關聯分析，有效攻克辦案難題，推動紀檢監察工作系統集成、協同高效。



雙鴨山市紀委監委相關負責同志表示，接下來將對全市近年來查辦的類案進行分析，結合數據分析情況，總結規律性認識，研究針對性措施，及時制發紀檢監察建議，督促職能部門完善制度、優化程序，堵塞漏洞，開展以案促改促治，持續推動完善基層治理體系。