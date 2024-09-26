鄭志成答中評：兩岸以太極為橋梁　引發共鳴

鄭志成答中評（中評社 劉子涵攝） 中評社北京9月26日電（實習記者 劉子涵）2024全民太極大會9月24日在北京園博園啟幕。為深入推進京台文化交流，積極促進兩地融合發展，全民太極大會組委會邀請台灣太極交流參訪團一行，赴京參加2024全民太極大會，並開展為期7天的參訪交流，共同助力太極拳運動的普及與發展，拓展兩岸文化交流的途徑和平台，增強兩岸同胞的文化認同感和凝聚力。中華泛藍協會秘書長鄭志成作為台灣方面的企業協會代表，在被問及將如何促進兩岸在相關領域的交流時，他向中評社表示，希望未來有更多組織兩岸青年參訪交流、相互借鑒的機會。



鄭志成及其團隊都屬於“首來族”。談到本次參加太極大會的感想，他表示，看到兩岸有這種規模的太極交流活動深受震撼。雖然大陸與台灣的生活習慣、生活習俗有所差異，但兩岸同胞因太極文化聯結、磨合在一起，這是所有人樂觀其成的。



鄭志成還表示，自己所屬的協會一直在考慮推動兩岸在太極領域的青年交流。以強身健體、養生為目的的太極運動不牽涉到任何政治因素，能夠引起兩岸更純粹的共鳴，成為同胞共同的期待。回到台灣以後，鄭志成打算邀請大陸地區的同胞好友到台灣參訪，另外也將組織台灣大學生和青年朋友來到豐台參加類似太極大會的活動。



據悉，近年來，豐台區致力於武術文化的推廣與發展，搭建高水平武術交流平台，增進武術文化產業交流與合作，在體教融合、文旅融合等方面深度融合，讓廣大群眾能夠近距離接觸武術文化，激發學習武術的熱情。