人類商業太空行走意義何在

中評社北京9月24日電／據科技日報報導，本月稍早時間，首次由非職業宇航員進行的商業太空行走取得成功，引起全球關注。這一事件對人類探索太空的進程是否有特殊意義？



英國《自然》網站刊發文章認為，此次成功為人類進一步探索太空旅行的邊界奠定了基礎；普通民眾能夠完成太空行走，意味著在太空中修復科學設備有了更多選擇。此外，商業載人航天飛行也有助更深入瞭解這種飛行對人體健康的影響。



國際宇航聯空間運輸委員會主席楊宇光在接受科技日報記者採訪時表示：“此次太空行走任務並非盡善盡美，宇航服還有很大改進空間。但宇航員們真正接受了太空輻射帶的考驗，為人類未來的宇宙探索提供了重要參考。”



宇航服有更多改進空間



9月10日發射後，美國太空探索技術公司（SpaceX）繞地球軌道運行的“北極星黎明”任務創下多項紀錄：起飛數小時後，載人“龍”飛船到達離地球1400公里的高度。這一高度是國際空間站距離地球高度的3倍多，也是自美國國家航空航天局（NASA）“阿波羅”任務以來，人類離地球最遠的軌道。



9月12日，飛船上兩名機組人員——美國企業家賈裡德·艾薩克曼和SpaceX工程師吉利斯，完成了首次商業太空行走（EVA）。不過，以往的太空行走任務，宇航員需飄出國際空間站一段距離，而艾薩克曼和吉利斯只要出艙離開飛船，就算進行了太空行走。



據SpaceX網站報導，在太空行走任務期間，艾薩克曼打開艙門，4名宇航員首次同時暴露在太空環境中。艾薩克曼和吉利斯分別離開飛船，進行了一系列移動性演示，以測試宇航服在太空真空環境下的性能。



“儘管SpaceX的這套宇航服非常美觀，但並非真正意義上的EVA宇航服。它缺乏獨立的環境控制與生命保障系統。”楊宇光解釋道，目前這套宇航服僅通過一條“臍帶”與艙內設施相連，導致宇航員無法長時間出艙。不管是在軌道上，還是在其他星球的表面，宇航員衹有身著具備獨立的環境控制與生命保障系統的宇航服，才能真正在太空“漫步”。此外，由於沒有配備液冷服，這套宇航服的散熱能力有限，難以適應宇航員長時間出艙活動的散熱需求，“這套宇航服更適合太空旅遊。”

