黃河上游羊曲水電站順利實現蓄水目標

中評社北京9月24日電／據人民網報導，據水利部消息，9月22日18時06分，黃河羊曲水電站蓄水至正常蓄水位2710.00米，歷時39天4時48分，水庫蓄水工作結束，順利實現蓄水目標。



羊曲水電站位於海南藏族自治州興海縣與貴南縣交界處，是青海省、國家電投的重大項目和國內首條±800千伏“青豫直流”特高壓外送通道的重要支撐調峰電源。羊曲水電站建成後，年平均發電量約47.32億千瓦時，相當於每年可節約標準煤約166萬噸，減排二氧化碳約464.8萬噸，將為推動青海省打造國家清潔能源產業高地提供有力支撐。



為做好蓄水準備工作，2024年5月20日，黃河水利委員會在鄭州組織召開了黃河羊曲水電站工程蓄水計劃和調度方案報告審查會議。7月15日黃河水利委員會派員參加羊曲水電站工程蓄水驗收會議，根據驗收意見，羊曲水電站入庫流量不大於1000立方米每秒。



蓄水期間，黃河水利委員會加強上游水情預報，科學調度瑪爾擋、班多、羊曲等水電站，為羊曲蓄水塑造流量條件。逐日跟蹤羊曲水電站水情，保持與羊曲水電站等管理單位的溝通聯繫，實時調度蓄水過程。統籌考慮水電站蓄水與黃河上中游重點水庫聯合排沙調度有機銜接，圓滿實現羊曲水電站穩步蓄水目標。黃河公司工程建設分公司加強開展庫水位、壩體變形、滲流量、近壩庫岸邊坡變形等各項設施的監測，同時開展對庫區周邊及主要建築物的巡視檢查，加大對監測成果的實施對比分析。巡查與監測結果表明，羊曲水電站工程樞紐區各建築物運行正常，庫岸邊坡總體穩定。