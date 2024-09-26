中評現場：發揮台胞社團在交流中的獨特作用

2024年台胞社團論壇座談會於9月23日至24日在海口舉行。（中評社 李澤璇攝） 中評社海口9月26日電（助理記者 李澤璇）2024年台胞社團論壇座談會於9月23日至24日在海口舉行。來自海外、港澳台的近50位台胞社團領袖分成兩組，討論如何更好發揮台胞社團在兩岸民間交流中的作用、如何更好開展2025年台胞社團交流等議題。在閉幕式上，兩個討論小組的召集人分別總結了小組議題討論結果。



香港國際華商協進會會長羅台秦總結，為更好發揮台胞社團在促進兩岸民間交流中的獨特作用，台胞社團要完善和加強組織活動的專業性、針對性、有效性，開展培訓活動，提高台胞社團成員的政策水平、業務能力和服務意識，最大限度地鼓勵成員積極參與兩岸交流活動，拓寬視野、累積經驗。要採取措施激發大家的積極性和創造性，通過自身全面地瞭解中國式現代化，以己為橋，講好中國故事。她建議，可以通過建立健全各級台聯與台胞社團間的溝通機制、定期召開聯席會議等方式，促進兩岸同胞共同商議民間交流的重大事項，加強台胞社團與台聯的交流與互動。



夏潮聯合會會長、兩岸犇報社社長陳福裕作為另一討論小組的召集人總結提出兩點建議。第一，台胞社團所屬的行業眾多、聯繫面廣，可以定期在文化、教育等多領域為兩岸合作牽線搭橋，便利台胞來陸創業，加深台胞對中華優秀傳統文化的理解、加強兩岸文化認同。第二，在台胞社團與台聯的交流中，技術化平台的搭建非常重要。比如，台胞社團論壇為台胞社團領袖、專家學者提供了良好的交流平台，共同推動兩岸和平發展進程。

